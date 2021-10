La restauration dans l’armée soumise à des appels d’offres dès 2025

Photo : YONHAP News

Le système de restauration dans l’armée fera peau neuve. Après avoir d’abord élaboré des menus en tenant compte des préférences des soldats, l’armée sélectionnera ses fournisseurs à travers des appels d’offres. Et d’ici 2025, tout contrat sera soumis à cette procédure compétitive. Mais les agriculteurs alimentent actuellement l’armée protestent contre cette perspective.Afin d’améliorer la qualité médiocre des repas servis dans les casernes, tant décriés par les soldats sur les réseaux sociaux, le ministère de la Défense a dévoilé son plan global visant à y remédier en reflétant les goûts des militaires et en faisant jouer la concurrence parmi les fournisseurs.Tout en maintenant le système de contrat à l’amiable avec les corporations de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage pendant les trois ans à venir, les autorités militaires réduiront progressivement la quantité de produits fournis par ces dernières afin d’adopter un système d'appel d'offres dès 2025. Elles examineront néanmoins la possibilité de donner priorité à ces entreprises, si elles arrivent à satisfaire les conditions requises.Actuellement, les ingrédients sont fournis à travers un accord passé entre le ministère et les corporations en question. Ce régime, plutôt favorable aux fournisseurs, a pour but d’assurer un approvisionnement stable. Mais il est souvent dénoncé comme à l'origine du mécontentement des jeunes soldats qui ont expérimenté des cantines de meilleure qualité à l’école.Ainsi, les militaires devraient désormais être invités à donner leurs idées pour l’élaboration des menus deux ou trois mois avant qu’ils ne leur soient servis.Ce plan préconise également l’augmentation des effectifs affectés dans les cantines, l’amélioration du matériel de cuisine et le renforcement de la responsabilité des commandants sur la gestion de la santé des conscrits.Selon le ministère, cette réforme a pour but de donner le droit de décision finale à l’armée concernant le choix des aliments. Mais elle suscite un tollé général auprès des contractants agricoles.