Photo : YONHAP News

Le temps reste doux, ce jeudi, avec un ciel dégagé sur l'ensemble du pays. Les températures ont atteint cet après-midi 24°C à Séoul, Jeonju et Daegu, 25°C à Busan et 26°C à Daejeon et Gangneung.Cette douceur va toutefois bientôt arriver à son terme, avec l'avènement d'une masse d'air frais ce week-end et une chute brutale du mercure. Celui-ci pourrait ne pas dépasser 1°C dimanche matin à Séoul. Dans ce contexte, Météo-Corée n'exclut pas la possibilité de décréter l'alerte « froid » dans les régions intérieures du pays, ce qui serait une première pour un mois d'octobre.