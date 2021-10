COVID-19 : le gouvernement allège les mesures restrictives pour les rassemblements privés

Photo : YONHAP News

En 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 1 684 nouveaux cas positifs au COVID-19, à savoir 1 670 d’origine locale et 14 importés, dont 82 % sont recensés dans la région métropolitaine de Séoul. Ce qui porte le nombre total des contaminations à 339 361 et celui des décès à 2 626.Le bilan quotidien a chuté de 255 cas en un jour et de 492 en glissement hebdomadaire. Par ailleurs, il s’est maintenu en dessous du seuil des 2 000 pendant une semaine. Néanmoins, il reste à quatre chiffres pour le 101e jour consécutif depuis que la 4e vague de contamination a déferlé sur le pays début juillet.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines le niveau actuel de distanciation sociale tout en assouplissant certaines mesures sanitaires. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre Kim Boo-kyum, ce matin, lors d’une réunion du Centre de planification et de gestion de crise.Il s’agit notamment d’autoriser les rassemblements privés jusqu’à huit personnes, y compris quatre entièrement vaccinées, dans les régions où le niveau 4 est en vigueur, et cela même après 18h, et à dix personnes au maximum, dont six ayant accompli le schéma vaccinal, dans les régions au niveau 3.Par ailleurs, ces mesures restrictives allégées seront appliquées dès la semaine prochaine non seulement aux cafés et restaurants, mais aussi aux autres établissements commerciaux à haute fréquentation.Dans la capitale et ses environs, les manifestations sportives en plein air, telles que les matches de baseball professionnel, accueilleront à nouveau des supporters avec une jauge de 30 % de la capacité des stades, ce à condition qu’ils soient entièrement vaccinés.Ainsi, l’exécutif a tenu à alléger les mesures sanitaires essentiellement en faveur des individus vaccinés. Cette initiative a pour but de s’approcher davantage d’un retour progressif à la vie normale, celle d’avant-COVID, tout en réduisant le risque de contamination.Selon le Premier ministre, la propagation épidémique semble de nouveau sous contrôle alors que le pays a connu une forte recrudescence passagère suite aux congés de la fête traditionnelle de Chuseok.Kim Boo-kyum a estimé que le gouvernement pourrait atteindre son objectif de vacciner 70 % de la population la semaine prochaine au plus tôt, et lancer le dispositif « With Corona » dès le mois prochain.