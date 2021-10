Photo : YONHAP News

La plateforme de streaming Disney+ sera lancée le 12 novembre prochain en Corée du Sud.Walt Disney Company Korea a dévoilé hier de nouveaux contenus qui seront diffusés dans la région Asie-Pacifique, y compris ceux produits dans le pays du Matin clair.Ses abonnés pourront regarder des films, des dessins animés et des séries télévisées des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.La plateforme OTT américaine a également fait savoir qu’un nombre important de contenus parmi les 20 nouvelles offres qui seront proposées ont été produits en Corée du Sud et qu’elle envisageait d’augmenter les investissements dans les contenus « made in Korea » en coopération avec des producteurs.