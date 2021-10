With Corona : l’exécutif examine la relance de bons de réduction pour les consommateurs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen envisage de réactiver son dispositif de distribution de divers bons de réduction visant à relancer la consommation lorsque le pays passera à l’étape dite « With Corona », ou « Vivre avec le COVID-19 ».C’est ce qu’a annoncé le premier vice-ministre des Finances lorsqu’il présidait ce matin une réunion d’examen sur les politiques.Selon Lee Eog-weon, il s’agit d’appliquer de nouveau les mesures provisoirement suspendues, ce en étroite concertation avec les autorités sanitaires, afin que la période de transition « With Corona » puisse conduire à améliorer la vie de la population et à rétablir les secteurs les plus durement frappés par la pandémie.Pour rappel, l'exécutif avait annoncé qu’il distribuerait des bons de réduction pour la restauration, le cinéma, les spectacles, les expositions, la pratique sportive et les matchs de sports professionnels lorsque le nombre de primo-vaccinés aura atteint 50 % de la population, et pour l’hôtellerie, le tourisme et les voyages en train à 70 %.Le premier vice-ministre estime qu’au rythme actuel de vaccination, plus de 70 % des habitants seront entièrement vaccinés d’ici fin octobre. Et d’ajouter que le comité de soutien à un retour à la normale est en plein travail pour élaborer la feuille de route nécessaire.