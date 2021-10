Des patrouilleurs français et canadiens surveillent les transbordages illicites de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La France et le Canada se sont de nouveau mis à surveiller les transbordements clandestins de la Corée du Nord dans les eaux internationales en mobilisant leurs avions de patrouille maritime.D’après l’annonce faite par le ministère japonais des Affaires étrangères, Paris a décidé d’envoyer son Falcon 200 vers la base nipponne de Futenma, à partir de laquelle il mène une opération de surveillance jusqu'au début du mois prochain.Idem pour le Canada, qui mobilise son aéronef CP-140 pour une mission à partir de la base Kadena jusqu’à la mi-novembre.Ces activités internationales visant à prévenir les transbordages illicites de Pyongyang s’inscrivent dans le cadre des résolutions 2875 et 2397 du Conseil de sécurité de l’Onu.Sept nations, à savoir les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon y participent.