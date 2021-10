Washington appelé à envoyer rapidement un nouvel ambassadeur à Séoul

Photo : YONHAP News

Un haut officiel américain a donné une réponse positive à l’Assemblée nationale sud-coréenne qui a demandé aux Etats-Unis de nommer rapidement leur nouvel ambassadeur à Séoul.Cette requête a été adressée au coordinateur des affaires indo-pacifiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, Kurt Campbell, par la commission parlementaire sud-coréenne des Affaires étrangères et de la Réunification. Celle-ci l’a rencontré en profitant de sa visite dans la capitale américaine, qu’elle effectue actuellement dans le but de mener sur place un audit concernant les actions de l’ambassade de Corée du Sud à Washington. Selon son président Lee Kwang-jae, Campbell a répondu, jeudi, l’avoir « entièrement compris ».Suite à l’arrivée de l’administration Biden en janvier dernier, l’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul, Harry Harris, a démissionné de son poste, et celui-ci reste vacant depuis neuf mois. C’est le vice-ambassadeur Christopher Del Corso qui l’assure par intérim.Pourtant, deux noms circulaient dans les médias comme les pressentis : l’ambassadrice des Etats-Unis à Tirana, en Albanie, Yuri Kim, d’origine coréenne, et l’ancien commandant en chef des forces US stationnées en Corée du Sud, Vincent Brooks.Par ailleurs, un député de l’opposition conservatrice a demandé, mercredi, à l’ambassadeur sud-coréen à Washington Lee Soo-Hyuck la raison pour laquelle la Maison blanche tarde à nommer son nouvel ambassadeur au moment où les deux pays soulignent l’importance de l’alliance. Celui-ci a fait savoir qu’un tel retard n’est pas inhabituel, en rappelant que le poste en question était resté vacant pendant une année et demie avant l’arrivée de l’ambassadeur sortant.