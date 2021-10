Séoul et les pays baltes célèbrent le 30e anniversaire de leur relations diplomatiques

Photo : YONHAP News

Le président de la République a échangé des lettres avec les chefs d’Etat de trois pays baltes avec lesquels la Corée du Sud a établi des relations diplomatiques il y a 30 ans.En se réjouissant du développement des liens de coopération étroite dans l’ensemble des domaines depuis trois décennies, Moon Jae-in a souhaité voir s’approfondir encore davantage l’amitié bilatérale avec chacune de ces nations à travers différents échanges et événements culturels organisés pour l’occasion.De son côté, le président lituanien Gitanas Nauseda a exprimé le souhait de voir renforcée la coopération dans les industries de pointe. Et il s'est attendu à ce que l’ouverture de l’ambassade de son pays à Séoul cette année serve de tremplin pour le rapprochement des deux pays.Son homologue estonienne Kersti Kaljulaid a souhaité lui aussi l’élargissement de la coopération entre Tallinn et Séoul dans divers secteurs, tels que le numérique ou la défense.Enfin, le chef d’Etat de la Lettonie a espéré le développement continu d'un éventail d'échanges avec le pays du Matin clair.