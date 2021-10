Biff : le rideau se ferme sur la 26e édition

Photo : YONHAP News

La 26e édition du Festival international du film de Busan (Biff), inaugurée il y a dix jours, ferme aujourd’hui ses portes. A cette occasion, le comité d’organisation du plus grand festival cinématographique en Asie en a fait le bilan lors d'une conférence de presse.Selon l’organisateur, l’événement a été couronné de succès malgré le COVID-19. 223 films venus de 70 pays ont été projetés dans 29 salles de six cinémas en ville, et 58 ont été présentés à la communauté Biff. Un total de plus de 76 000 cinéphiles ont visionné ces œuvres. Par ailleurs, une dizaine de rencontres entre des cinéastes et des spectateurs ont été organisées, contrairement à l’année dernière.Côté prévention aussi, le comité s’est réjoui d’avoir pu contrôler la transmission de la pandémie. En effet, selon lui, si un participant au festival a été testé positif suite à l’événement, tous les autres tests se sont avérés négatifs.