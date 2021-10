Les sud-Coréens passent en moyenne 5 heures par jour sur les applications mobiles

Photo : YONHAP News

Le temps consacré en moyenne chaque jour par les sud-Coréens sur les applications mobiles a dépassé pour la première fois cinq heures au troisième trimestre de cette année.D’après l’annonce faite aujourd’hui par App Annie, une entreprise d’analyse des données mobiles, les utilisateur du monde entier ont cumulé 36 milliards de téléchargements d'applications pour 34 milliards de dollars de dépenses, un double record.Quant à la Corée du Sud, elle est arrivée en troisième position en termes de temps passé sur les applications, avec une moyenne de cinq heures par jour. L’Indonésie a pris la tête avec 5,5 heures, devant le Brésil avec 5,4 heures.Les applications les plus téléchargées par les habitants du pays du Matin clair sont COOV, Danggeun Market et TikTok. COOV est utilisée non seulement pour réserver le vaccin anti-COVID mais aussi pour montrer l'historique de ses vaccinations en cas de demande.