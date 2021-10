Premier échange téléphonique entre Moon Jae-in et Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida ont échangé pour la première fois par téléphone, vendredi dernier, 11 jours après la prise de fonctions de ce dernier.Durant cet entretien d'une trentaine de minutes, les deux dirigeants se sont mis d'accord pour renforcer la coopération bilatérale dans le dossier nord-coréen et promouvoir des relations Séoul-Tokyo tournées vers l'avenir.Les deux pays n'ont pourtant pas réussi à trouver un terrain d'entente sur les sujets épineux tels que les « wianbu » et l'enrôlement forcé de travailleurs coréens par le Japon durant la Seconde guerre mondiale.Moon Jae-in a prôné la voie diplomatique pour résoudre la question du travail forcé. Pour lui, il s'agit d’une différence dans l'interprétation de l'accord sud-coréano-japonais de 1965. En effet, ce traité aurait résolu, selon l'Archipel, toutes les questions liées aux réparations des actes coloniaux perpétrés dans la péninsule.Quant aux victimes de l'esclavage sexuel, Moon a proposé à Kishida de chercher ensemble des réponses qui puissent être acceptées par les anciennes femmes de réconfort, sans nuire aux relations bilatérales.Le président Moon s'est ensuite entretenu avec William Burns, directeur de la CIA. Les discussions ont porté sur les moyens de faire revenir la Corée du Nord à la table des négociations. Il a d'ailleurs souligné que les propositions de Washington pour la reprise du dialogue avec Pyongyang devraient être bien concrètes.D’autre part, juste deux jours après son premier appel téléphonique avec le président de la République, le nouveau chef du gouvernement japonais a envoyé hier une offrande au sanctuaire controversé de Yasukuni à Tokyo, symbole du passé militariste du pays, à l’occasion de la cérémonie shintoïste d'automne. Il ne s’y est cependant pas rendu en personne pour des raisons diplomatiques.Le gouvernement sud-coréen n’a pas tardé à y exprimer ses profonds regrets, en appelant les dirigeants nippons à regarder l’Histoire en face pour orienter les relations entre les deux voisins vers l’avenir.