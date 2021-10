COVID-19 : l’épidémie recule à deux semaines du retour à la vie normale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé 1 050 nouvelles contaminations au COVID-19 en l’espace de 24 heures. Il s’agit de son plus bas niveau depuis le 7 juillet dernier où le chiffre a franchi le seuil des 1 000.Jusqu'à présent, 64,6 % de la population est complétement vaccinée. Ce chiffre s'élève à 75,1 % chez les plus de 18 ans. Quant au nombre de primo-vaccinés, il représente 91,5 % des majeurs et 78,7 % de toutes les tranches d'âge.Dès aujourd’hui, les nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur pendant deux semaines avant le retour progressif à la vie normale. Le niveau de distanciation sociale ne change pas, mais les restrictions sont plus allégées en faveur des personnes vaccinées.Dans la région métropolitaine de Séoul, il est désormais possible de se rassembler au maximum à huit si quatre ont reçu un vaccin, et dans le reste du territoire jusqu’à dix avec six habitants vaccinés.Les salles d’étude dans la capitale et sa couronne et les restaurants et les cafés situés hors de cette région peuvent rester ouverts jusqu’à minuit.En ce qui concerne les cérémonies de mariage, celles-ci peuvent accueillir jusqu’à 250 invités, dont 201 qui ont achevé le schéma vaccinal complet. Les garderies peuvent également rouvrir leurs portes.Le gouvernement a mis en garde contre la propagation continue du virus malgré le relâchement des dispositifs sanitaires. Selon un responsable, les deux prochaines semaines sont cruciales pour faire le premier pas vers la normalisation de la vie quotidienne qui sera lancée à partir du 1er novembre, sous réserve de gestion stable du nombre de cas confirmés et du taux de létalité.