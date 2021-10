Premier League : Son Heung-min marque son 4e but de la saison

Photo : YONHAP News

Son Heung-min a inscrit dimanche son quatrième but de la saison en Premier League. L'attaquant sud-coréen a marqué dans le temps additionnel de la première période du match qui opposait son club de Tottenham Hotspur à Newcastle United, contribuant à la victoire 3-2 de son équipe.Avec une deuxième victoire consécutive, Tottenham s'est hissé à la cinquième place du classement.Le quatrième but de la saison de Son fait suite à une passe décisive de Harry Kane. Il s'agit de leur 35e succès en duo dans la compétition anglaise, à seulement un but du record historique détenu par Didier Drogba et Frank Lampard pour Chelsea.Du côté de la Ligue 1 française, le bordelais Hwang Ui-jo a ouvert le score de la rencontre face à Nantes. Le match s’est achevé sur un score nul (1-1).