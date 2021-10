Affaire Daejangdong : Lee Jae-myung assiste à un audit parlementaire

Photo : YONHAP News

Le bras de fer entre les partis rivaux se poursuit. Le Minjoo au pouvoir et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l'opposition, s’affrontent autour de l’affaire du projet de développement urbain de Daejangdong à Seongnam dans la province de Gyeonggi.Ce matin, le candidat du Minjoo à la présidentielle de 2022, Lee Jae-myung, s’est livré à un audit de la commission parlementaire de l'administration publique et de la sécurité publique. L'ancien maire de la ville qui abrite le district en question est soupçonné d’être impliqué de facto dans ce scandale de corruption.Le PPP l’a alors mitraillé de reproches, en affirmant qu’il était au cœur de cette affaire avec ses proches. Selon les députés de l'opposition, Lee prétend n’avoir touché aucun bénéfice, mais c’est bien lui qui a exercé son pouvoir pour lancer ce projet et qui a orchestré la gestion d’une immense somme d’argent.L’actuel gouverneur de la province de Gyeonggi s’est défendu en accusant le PPP d’avoir fait pression pour que le développement soit assuré par le secteur privé, et s’est excusé auprès de la population de ne pas avoir réussi à l’entraver. D’après Lee, sa tâche dans ce projet était simplement de trancher le processus de récupération des profits publics dont le montant était déjà fixé, et n’avait rien à voir avec la distribution des bénéfices astronomiques aux acteurs privés qui ont en effet été engrangés par les élus du parti conservateur et leurs proches.Back Hye-ryun, député du Minjoo, l’a défendu en martelant que si Yoon Seok-youl, ancien procureur général et candidat à la primaire du PPP pour la présidentielle, avait correctement inspecté le prêt illicite lié au projet Daejangdong lors d’une enquête sur une banque concernée, cet incident n’aurait pas pu éclater.Par ailleurs, Nam Wook, avocat et personnage clé de ce scandale, a été arrêté ce matin dès son arrivée à l’aéroport international d’Incheon par le Parquet du district central de Séoul. Soupçonné de s’être engagé à verser un pot-de-vin, il sera interrogé pour faire la lumière notamment sur le propriétaire effectif d’une entreprise qui a profité de cette affaire.