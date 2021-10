La construction automobile chute en raison de la pénurie de semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

L’industrie automobile s'est contractée au 3e trimestre suite à la pénurie généralisée de semi-conducteurs.Selon les chiffres rendus publics hier par l’Association coréenne des constructeurs automobiles (KAMA), un total de 761 975 véhicules ont été fabriqués entre juillet et septembre en Corée du Sud, soit un recul de 20,9 % par rapport à la même période de 2020, fortement marquée par la pandémie de COVID-19.Il s'agit par ailleurs du plus bas niveau de production trimestrielle depuis le 3e trimestre 2008, en pleine crise financière, avec 760 121 unités.Les constructeurs automobiles du pays du Matin clair se sont montrés résistants face à l'épidémie au cours des deux premiers trimestres de 2021, en produisant respectivement 908 848 et 905 699 unités. Mais la forte propagation du coronavirus en Asie du Sud-est depuis le début du 2e semestre, notamment en raison du variant Delta, a perturbé les chaînes de production de puces électroniques, notamment dans les usines d'Infineon Technologies et de STMicroelectronics.Plus précisément, Hyundai Motors a produit 350 209 véhicules, soit 15,8 % de moins en glissement annuel, alors que Kia a construit 321 734 voitures, pour enregistrer une baisse de 6,5 %. La production de GM Korea, qui a anticipé une baisse de production en raison de la pénurie de composants, n'a atteint que 45 939 unités, soit moins de la moitié de l'an dernier.En revanche, Renault Samsung Motors, moins touché par ces problèmes d'approvisionnement, a construit 33 760 voitures, en hausse de 7 %.D'après un chercheur de l'Institut coréen des technologies automobiles (KATECH), le secteur sortira difficilement de cette fâcheuse situation à cause de la pénurie de semi-conducteurs, qui pourrait, selon certains, persister jusqu'en 2023.