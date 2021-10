Onu : la gestion des frontières sud-coréennes sélectionnée comme un exemple de bonnes pratiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été choisie comme un pays exemplaire dans la gestion des frontières par le Centre des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, ces organismes ont reconnu la performance du pays du Matin clair dans la délivrance et la gestion de son passeport, notamment la mise en place du passeport numérique et le système de contrôle et de sécurité dans les ports et aéroports.Afin de partager ses bonnes pratiques, la Corée du Sud accueille une série de réunions d’experts depuis vendredi dernier.Le chef du Centre des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, Jehangir Khan, en visite dans la capitale sud-coréenne pour cette occasion, a affiché son intention de coopérer continuellement avec Séoul, l’un de ses plus importants partenaires.De son côté, le directeur responsable des organisations internationales au sein du ministère des Affaires étrangères, Chang Wook-jin, a espéré que le système de gouvernement sud-coréen contribuera au développement des compétences des pays membres de l’Onu dans ce domaine et au maintien de l’ouverture de la communauté internationale.Les réunions se poursuivent jusqu'au 22 octobre en présence des spécialistes de 11 institutions sud-coréennes, dont le ministère de la Justice et celui de l’Aménagement du territoire et des Transports, ainsi que des organismes internationaux.