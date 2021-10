COVID-19 : la vaccination ouverte aux adolescents de 16 et 17 ans

Photo : YONHAP News

La vaccination contre le COVID-19 débute aujourd’hui pour les adolescents âgés de 16 et 17 ans. Parmi les 898 000 individus de cette tranche d’âge, plus de 55 % ont pris rendez-vous au préalable. Ils recevront un vaccin de Pfizer. La réservation est ouverte jusqu’au 29 octobre et l’administration s'achèvera le 13 novembre prochain.Les autorités sanitaires ont préconisé notamment aux mineurs souffrant de diabète, d’obésité ou de maladies cardiovasculaires, rénales et respiratoires de se faire vacciner.Les adolescents de 12 à 15 ans, dont le nombre s’élève à 1,86 million, pourront quant à eux faire une réservation sur Internet à partir de ce soir pour se faire inoculer à compter du mois prochain. Les femmes enceintes peuvent également recevoir un vaccin de Pfizer ou de Moderna à partir d’aujourd’hui. Jusqu’à présent, quelque 2 500 d'entre elles ont pris rendez-vous.Par ailleurs, le président de la République Moon Jae-in a ordonné, ce matin, lors d’une réunion à la Maison bleue, d’établir rapidement un plan d’injection supplémentaire pour les habitants ayant reçu le sérum Janssen, administré en une seule dose. Un dispositif qui fait suite au résultat d’une recherche qui démontre que ce vaccin fabriqué par le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson perd rapidement de son efficacité avec le temps. Selon une étude publiée sur la plateforme MedRxiv, son efficacité préventive sur 620 000 vétérans américains est tombée à 3 % en août dernier, contre 88 % il y a cinq mois.En Corée du Sud, 1,46 million de citoyens, notamment des réservistes de l’armée et des fonctionnaires du domaine de la défense et de la diplomatie, se sont fait inoculer ce produit.