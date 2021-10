Plus de 40 000 étudiants suivent des cours d'études coréennes

Photo : YONHAP News

Depuis 2011, plus de 40 000 étudiants ont appris la langue et la civilisation coréennes au sein de 220 universités dans 55 pays.Selon les statistiques dévoilées aujourd'hui par la Korea Foundation (KF), le programme de soutien à l'enseignement du coréen à l'étranger, baptisé « KF Global e-school », a permis de créer ces dix dernières années 2 070 cours de langue coréenne ou de coréanologie dans ces établissements.Dans le cadre de ce programme, les universités sud-coréennes fournissent aux écoles étrangères des contenus pédagogiques financés par la KF. La fondation veille également à la répartition équilibrée de ces enseignements au niveau national ou régional.En 2011, l'année où le programme a été lancé, 739 étudiants ont suivi les cours d'études coréennes dans 18 établissements de 11 pays. En 2020, ce chiffre a bondi à quelque 9 000 personnes venues de 112 universités de 39 pays.Cette année, 455 cours ont été ouverts dans 147 universités de 49 pays. Pandémie oblige, la part des cours en ligne prend de l’ampleur. L'an prochain, plus de 500 cours seront dispensés dans 150 établissements d'enseignement supérieur.Par discipline, les sciences sociales ont représenté 77 %, suivies par la langue coréenne et les sciences humaines avec 10 % respectivement.Par région, la participation de l'Asie est la plus forte avec 56 %, devant l'Europe de l'Est et la Communauté des Etats indépendants avec 16 %, l'Amérique latine avec 11 % et l'Europe de l'Ouest avec 8 %.Sur l'invitation de la Korea Foundation, les 604 meilleurs étudiants venus de 32 nations ont visité le pays du Matin clair pour découvrir divers aspects de la culture coréenne.