Construction navale : Korea Shipbuilding & Offshore Engineering dépasse son objectif annuel

Photo : YONHAP News

Les géants sud-coréens de la construction navale ont le vent en poupe. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) a obtenu depuis le début de l'année les commandes de 204 navires d’une valeur de 19,9 milliards de dollars, dépassant de 33 % son objectif annuel.Aujourd’hui, la société d’investissements du groupe Hyundai Heavy Industries a encore ajouté à son carnet de commandes deux immenses porte-conteneurs d’une valeur de 175 millions de dollars l’unité. Leur prix est plus élevé que celui des navires conventionnels en raison de leur moteur respectueux de l’environnement.Samsung Heavy Industries, quant à lui, a décroché des marchés pour 13 % de plus que son objectif. Il a signé des contrats pour 71 bâtiments représentant 10,3 milliards de dollars. L’entreprise a franchi le seuil des 10 milliards de dollars pour la première fois depuis 2007, l’année où le secteur a atteint un pic.L’embellie des constructeurs navals devrait se poursuivre pendant un certain temps, profitant de la tendance écologique.D’après Clarkson Research, un cabinet britannique spécialisé dans l'analyse de l’industrie, la demande sera croissante pour les navires moins polluants à la suite des restrictions renforcées sur les émissions de carbone de l’Organisation maritime internationale (OMI).Le nombre annuel de commandes entre 2023 et 2031 devrait ainsi s’établir à 1 900 en moyenne, à savoir le double du niveau de l’année dernière.