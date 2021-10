Coup d'envoi de l’exposition internationale de l'aéronautique et de la défense de Séoul (ADEX)

Photo : YONHAP News

L’exposition internationale de l'aéronautique et de la défense de Séoul (ADEX) a ouvert ses portes aujourd'hui, jusqu'au 23 octobre à la base aérienne de Séoul à Seongnam au sud-est de la capitale.Selon ses organisateurs, l’édition 2021 accueille le plus grand nombre d’exposants, à savoir 440 entreprises de défense venues de 28 pays. 79 exemplaires de 68 modèles de drones ou d’équipements terrestres y seront ainsi présentés, à commencer par le chasseur F-35A, dévoilé au grand public pour la première fois depuis son introduction il y a près de quatre ans.Le sud-coréen Hanwha Aerospace expose le moteur à propulsion liquide de 75 tonnes embarqué dans la fusée Nuri qui décollera ce jeudi du centre spatial de Naro, à Goheung, à 473 km au sud de Séoul. Il s’agit d’un équipement clé mis au point depuis 2020 par l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari).L’ADEX 2021 est aussi l’occasion de présenter des armes et des équipements de pointe de l’armée sud-coréenne ou développés par des entreprises de défense locales ou étrangères. Y figurent de grands drones à hydrogène, des chasseurs FA-50, des avions d'entraînement de base KT-1, le char de combat K-2 ou encore l'obusier automoteur K-9, ainsi que le projet de GPS coréen (KPS).L’événement attire d’autant plus l'attention que quelque 300 hauts représentants de 45 pays se rendent en Corée du Sud avec dans leurs valises la diplomatie militaire et la coopération en matière de défense.Pour rappel, l’ADEX est une exposition biennale sur la défense qui se déroule en octobre dans le but de promouvoir le développement de l’aéronautique et de la défense et les échanges internationaux en la matière.