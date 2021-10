Sung Kim souhaite poursuivre les discussions sur la fin officielle de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk et son homologue américain Sung Kim se sont retrouvés hier à Washington. A l’issue de leur entretien, le second a échangé avec les journalistes. Il a alors expliqué que leurs discussions avaient porté, entre autres, sur la proposition de Moon Jae-in de clore officiellement la guerre de Corée et souhaité les poursuivre à Séoul à la fin de la semaine.Kim, dont le titre officiel est « représentant spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord », a également annoncé avoir reconfirmé l’engagement de Washington sur la coopération avec Séoul et Tokyo pour dénucléariser complètement la péninsule et pour y instaurer une paix durable. Il a ajouté que pour atteindre cet objectif, l’administration Biden continuerait de tendre la main au régime de Kim Jong-un afin de rouvrir le dialogue.L’émissaire américain a une nouvelle fois souligné que son pays n’avait aucune intention hostile envers le royaume ermite et qu’il restait toujours ouvert aux rencontres avec lui, sans condition préalable. Et de réaffirmer cependant la nécessité de mettre en œuvre les sanctions onusiennes à son encontre, de défendre les droits humains des nord-Coréens et de régler au plus vite le dossier des civils japonais enlevés dans le passé par des agents nord-coréens. Sans oublier le soutien aux aides humanitaires en faveur du pays communiste.