Près de 90 régions bénéficieront d'un fonds de lutte contre le déclin démographique

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé d’injecter chaque année 1 000 milliards de wons, à savoir près de 726 millions d’euros, afin de soutenir 89 régions durement frappées par le vieillissement de la population. Dans ce cadre, un indice du déclin démographique sera élaboré compte tenu de huit critères, dont l’évolution annuelle de la population et le taux de départ de la jeunesse, entre autres.Ce sont la province de Jeolla du Sud et celle de Gyeongsang du Nord qui sont les plus concernées, chacune comptant 16 lieux qui figurent sur la liste des régions bénéficiaires. Certaines collectivités locales où l’érosion démographique se confirme en font également partie.Tout d’abord, ces 89 régions désignées bénéficieront du fonds doté de 1 000 milliards de wons. Elles seront prioritairement sélectionnées lors de différents projets gouvernementaux pour lutter contre la décroissance démographique. Les collectivités locales joueront aussi un rôle plus actif dans l’établissement de leur plan.Selon le ministre de l'Intérieur Jeon Hae-cheol, cette mesure marquera un point de départ pour pallier le déclin démographique qui a des conséquences directes sur l’équilibre territorial.La liste des régions sera renouvelée tous les cinq ans avant d’être élargie dans deux ans en fonction de l’évolution du projet.