Après 10 ans de péripéties, la ligue professionnelle de tennis de table sera lancée l'an prochain

Photo : YONHAP News

La ligue professionnelle de tennis de table verra le jour l’an prochain et sa toute première saison du championnat se déroulera de janvier à juin 2022.Des clubs professionnels existants se livreront ainsi à une concurrence inédite. Dans ce cadre, les équipes représentant des entreprises, dont sept masculines et cinq féminines, se disputeront dans la ligue de Corée, tandis que six équipes masculines et neuf féminines des collectivités locales s’engageront dans une compétition acharnée dans le cadre de la ligue nationale. Les vainqueurs de cette dernière pourront accéder à la ligue de Corée, s’ils le souhaitent.Lancé il y a plus de dix ans, le projet de création d’une ligue professionnelle de tennis de table en Corée du Sud se heurtait jusqu'alors à des obstacles financiers. Les pays puissants dans cette discipline comme la Chine, le Japon et l’Allemagne ont tous leur propre ligue permettant aux pongistes de renforcer leurs compétences sportives à travers différentes rencontres.La concrétisation de ce projet doit surtout aux efforts déployés depuis 2019 par Yoo Seung-min, président de la Fédération sud-coréenne de tennis de table, qui a conclu un contrat de partenariat avec Dunamu, l'opérateur de la plus grande bourse de cryptomonnaies du pays, Upbit.