Le K-Pop World Festival 2021 sera diffusé le 3 novembre sur KBS 2TV

Photo : YONHAP News

L'édition 2021 du K-Pop World Festival, récemment diffusée en direct sur le web, a rencontré un franc succès.Organisée en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, le Service coréen pour la culture et l'information (KOCIS), affilié au ministère de la Culture, et la chaîne KBS, la manifestation a réuni des amateurs et férus de la « hallyu », la vague culturelle coréenne. Venus des quatre coins du monde, ces derniers ont participé à différents concours de chant et de performances.Considéré comme l’un des événements majeurs consacrés à la k-pop au pays du Matin clair, le festival a soufflé cette année ses dix bougies. Lors de cette édition animée par la célèbre actrice Yoo In-na, plusieurs groupes d’idoles comme Monta X, The Boyz, Oh my girl et aespa ont livré leur prestation.Le spectacle a été enregistré à Changwon, dans la province de Gyeongsang du Sud, et d’autres lieux touristiques en Corée du Sud. Il sera retransmis le 3 novembre à 22h40 sur la chaîne KBS 2TV avant d’être rediffusé le 6 novembre dans près de 120 pays du monde via KBS World.Le maire de Changwon, Huh Sung-moo, a souligné la contribution du K-Pop World Festival aux échanges entre les jeunes du monde entier et les stars de k-pop ainsi qu’au rayonnement culturel de la Corée du Sud et de cette ville industrielle au-delà des frontières.