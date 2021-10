Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré ce matin un nouveau projectile en direction de la mer de l’Est, entre la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Les renseignements sud-coréen et américain ont aussitôt entamé leurs analyses conjointes sur sa nature et la distance parcourue, entre autres. Il s’agit de la septième démonstration de force du pays communiste depuis le début de l’année.