Netflix : le succès de « Squid Game » propulse les k-dramas au classement Top TV

Photo : YONHAP News

Après le succès phénoménal de « Squid Game », d’autres séries sud-coréennes comme « Hometown Cha-Cha-Cha » et « My Name » lui emboîtent le pas pour figurer dans le top 10 des séries les plus regardées sur Netflix.Selon le palmarès publié aujourd’hui par Flix Patron, spécialisé dans le classement des contenus en ligne, le premier drama de Hwang Dong-hyuk conserve la première place mondiale durant 27 jours. Quant à la série romantique « Hometown Cha-Cha-Cha » diffusée le samedi et le dimanche à 21h sur la chaîne tvN, elle oscille entre la 7e et la 9e place.« My Name », une nouvelle série originale de Netflix dévoilée le 15 octobre dernier, s’est quant à elle hissée dès le lendemain au 6e rang avant d’occuper la 4e position les deux jours suivants.Beaucoup de spécialistes parlent de l’effet d’entraînement du phénomène « Squid Game » pour expliquer la popularité planétaire des productions sud-coréennes qui envahissent le classement Top TV.Cette tendance favorable au k-drama pourrait se propager à d’autres plateformes en ligne de vidéo à la demande, comme Disney+ qui sera lancé le 12 novembre prochain en Corée du Sud.