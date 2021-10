La fin officielle de la guerre de Corée au cœur des discussions entre Noh Kyu-duk et Sung Kim

Photo : YONHAP News

En voyage à Washington, le négociateur nucléaire sud-coréen a rencontré les correspondants sud-coréens basés dans la capitale américaine après un entretien avec son homologue américain Sung Kim.Noh Kyu-duk a alors fait savoir que leurs discussions avaient été largement consacrées à la fin officielle de la guerre de Corée. Et d’affirmer croire que la compréhension par Washington de cette initiative du président Moon Jae-in a été approfondie après une série de concertations entre de hauts responsables des deux pays, chargés de la diplomatie et de la sécurité.Sung Kim a lui aussi déclaré souhaiter mener des discussions supplémentaires sur les sujets d’intérêt commun des deux alliés, dont celui sur la fin officielle du conflit, lors de son nouveau déplacement à Séoul cette semaine. Celui qui est aussi le représentant spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord a également annoncé que les USA étaient prêts à coopérer avec Pyongyang en matière d’aide humanitaire et ouverts au dialogue avec lui sans condition préalable.Pourtant, le régime de Kim Jong-un ne se montre toujours pas favorable à la reprise des négociations, continuant à dénoncer une déclaration de façade des Etats-Unis.