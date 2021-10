Photo : YONHAP News

La vague de froid continue de déferler sur la péninsule coréenne. Malgré un ciel dégagé sur la majeure partie du territoire, le vent frais empêche les températures de remonter. Ce mardi après-midi, Météo-Corée prévoyait 15°C à Séoul, 17°C à Gangneung, et 18°C à Gwangju.Dans ce contexte, la première neige de la saison a été observée ce matin dans le parc national de Seoraksan, dans le nord-est du pays, où la température sur place a atteint 0,4°C. C'est 15 jours plus tôt que l'an dernier, et un jour plus tard qu'en 2019.