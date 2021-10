Pyongyang confirme avoir testé un MSBS

Photo : YONHAP News

Comme à l’accoutumée, au lendemain de son nouveau lancement de missile balistique, la Corée du Nord l’a confirmé par le biais de son agence officielle et avec des photos à l’appui.Ce matin, la KCNA a rapporté que « l’Académie des sciences de la défense nationale avait procédé hier à un tir d’essai d’un nouveau type de missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) depuis un sous-marin », le « 8.24 Yongung », à partir duquel le pays communiste avait pour la première fois lancé son MSBS. C’était en 2016.Le média d’Etat a également indiqué que le nouvel engin « doté de nouvelles technologies avancées de contrôle et de guidage contribuerait au développement de la technologie de défense et à l’amélioration des capacités d’opérations sous-marines de la marine du pays ». L’agence a aussi fait état de plusieurs noms de hauts responsables qui ont assisté au test, sans pour autant citer celui du leader suprême. Kim Jong-un ne semble donc pas l’avoir supervisé.Pour rappel, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que l’Etat communiste avait tiré hier, vers 10h17, un missile balistique à courte portée censé être un MSBS et qu’il avait été lancé au large de Sinpo, dans l’est de son territoire, en direction de la mer de l’Est. Le projectile aurait atteint une altitude de 60 km et parcouru une distance de 590 km. Une portée plus courte que celle des engins de même type déjà testés. Il s’agirait d’un mini-MSBS, présenté lors d’une exposition d’armes tenue la semaine dernière à Pyongyang.