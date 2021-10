Passe sanitaire : les stades de baseball ont rouvert leurs portes aux spectateurs

Photo : YONHAP News

Les spectateurs sont de retour dans les stades de sport à Séoul et dans ses environs. Les personnes vaccinées peuvent désormais assister aux matchs qui se tiennent dans les régions où le niveau de distanciation sanitaire maximal de 4 est appliqué, à condition de présenter un passe sanitaire. C’est ce qu’indique la nouvelle directive de prévention contre le COVID-19 dévoilée vendredi dernier.Les terrains couverts et en plein air peuvent accueillir respectivement 20 % et 30 % de l’ensemble des places. Dans ce contexte, les stades de baseball ont rouvert leurs portes hier au public. La rencontre qui opposait Kiwoom Heroes à LG Twins a eu lieu en présence de 1 500 supporters dans les tribunes. 7 500 places étaient pourtant disponibles, mais le fait que le match se déroule pendant la semaine et sous un temps glacial n'a pas attiré la foule.La K-League, le championnat de football professionnel, prévoit d’accueillir les spectateurs dès ce week-end pour les rencontres de neuf clubs situés dans la capitale et sa couronne. Pour ce qui est du volleyball et du basketball, les amateurs pourront assister aux matchs en présentiel à compter d’aujourd’hui et de demain.A l’entrée des stades, il est obligatoire de présenter un certificat de vaccination numérique ou en papier et une pièce d’identité.