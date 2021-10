Le lanceur spatial sud-coréen « KSLV-2 » prépare son lancement

Photo : YONHAP News

La toute première fusée spatiale locale Korea Space Launch Vehicle-2 (KSLV-2), aussi appelée Nuri, a été érigée ce matin vers 11h30 sur la rampe de lancement du Centre spatial de Naro situé à Goheung, dans la province de Jeolla du Sud. A savoir environ quatre heures après sa sortie du bâtiment d’assemblage.Selon le ministère des Sciences et des TIC, l’engin a parcouru une distance de 1,8 km pendant une heure et demie sur un véhicule absorbant les chocs, à une vitesse similaire à la marche à pied. Il est actuellement fixé fermement à la verticale.La prochaine étape consiste à mettre en place le câble ombilical qui sert à l'alimenter en énergie et à charger le combustible et l’oxydant. L’injection de ces derniers se fera demain, jour du premier lancement.Les chercheurs vont mener un test d’étanchéité et des contrôles électriques. L’heure exacte du lancement sera déterminée après avoir pris en compte plusieurs critères, dont les conditions météorologiques et le risque de collision avec des objets spatiaux. Pour le moment, il est prévu à 16h.Si le tir est couronné de succès, la Corée du Sud deviendra le septième pays capable d’envoyer un projectile dans l’espace avec sa propre technologie.