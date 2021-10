L’Onu préoccupée du lancement de missile par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Nations unies ont elles aussi fait part de leur inquiétude quant au lancement d’un nouveau missile balistique par Pyongyang.Interrogé, lors d’un briefing hier, sur la réaction du patron de l’organisation internationale, son porte-parole adjoint a répondu que « nous sommes préoccupés par une série de récents tirs de missiles, dont celui d’hier effectué en mer ».Farhan Haq a alors évoqué le fait qu’Antonio Guterres continuait à exhorter les dirigeants du régime communiste à honorer scrupuleusement les obligations internationales découlant des résolutions du Conseil de sécurité, et à reprendre ses efforts diplomatiques pour dénucléariser la péninsule de façon complète et vérifiable et pour y pérenniser la paix.A la question de savoir si le secrétaire général a l’intention de contacter en personne l’Etat ermite, Haq a affirmé qu’à ce stade, il n’y avait aucun projet en ce sens à annoncer. Le diplomate onusien a cependant indiqué que l’organisation planétaire continuait à encourager un engagement diplomatique, notamment des responsables des deux Corées, et qu’elle était disposée à fournir des salles de conférence, si toutes les parties concernées sont d’accord.Par ailleurs, selon plusieurs médias internationaux, dont l’AFP, le Conseil de sécurité doit tenir aujourd’hui une réunion d’urgence sur le nouveau tir d’essai balistique du Nord, à la demande du Royaume-Uni et des Etats-Unis.