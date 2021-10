FMI : la Corée du Sud doit désormais élaborer une stratégie post-COVID

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a salué la Corée du Sud pour sa campagne de lutte contre le COVID-19. Il a par conséquent maintenu à 4,3 % sa précédente prévision de croissance pour le pays du Matin clair en 2021, dans ses nouvelles perspectives de l’économie mondiale, publiées la semaine dernière. L’organisation a à l’inverse abaissé ses pronostics pour plusieurs autres Etats.Selon le directeur de son département Asie-Pacifique, le sud-Coréen Rhee Chang-yong, il est indiscutable que Séoul tire mieux son épingle du jeu que beaucoup d’autres nations. Et les exportations de ses produits à haute valeur ajoutée, qui progressent à un rythme rapide, soutiennent l’économie nationale. Il a fait ces remarques dans une interview accordée à la KBS.Cet économiste chevronné a également tenu à souligner que la Corée du Sud devait maintenant commencer à élaborer une stratégie de sortie, et ce afin de préparer ses marchés au « tapering » en cours des pays avancés, à savoir le renversement progressif des mesures d’assouplissement quantitatif, et à la conjoncture post-COVID. Il a alors recommandé de mener une politique de relance de manière sélective en vue de rétablir l’assainissement budgétaire à long terme.Dans le même temps, Rhee a souligné l’importance d’une réaction rapide et préventive du gouvernement à un big bang de la structure industrielle post-crise sanitaire.