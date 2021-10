L’envolée des prix du pétrole inquiète les consommateurs

Photo : YONHAP News

La flambée des prix du baril préoccupe les ménages sud-coréens. Le cours de l’essence s’élève désormais à plus de 1 800 wons le litre, soit 1,3 euro en moyenne à Séoul, et les automobilistes n’hésitent pas à faire la queue devant les stations-services qui cassent les prix.Les cours de l'or noir continuent leur envol. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison au mois prochain a atteint 82 dollars, un record en sept ans. Le tarif de l’essence, quant à lui, a grimpé de plus de 5 % en un mois, et de près de 30 % par rapport à il y a un an. A ce rythme, il devrait bientôt franchir le seuil des 2 000 wons, ou 1,5 euro par litre.La situation est d’autant plus inquiétante que la demande en combustible pour le chauffage s’accroît à l’approche de l’hiver. Qui plus est, le mois dernier, les prix des aliments de base comme les œufs, le riz et le pain ont bondi de 40 % au maximum en glissement annuel. Pour sa part, l’indice des prix à la consommation a progressé de 2,5 %. Le chiffre pourrait dépasser 3 % en raison de la dépréciation du won face au dollar et de la hausse des prix à l’importation qui se poursuit pour le cinquième mois consécutif.Alors que la demande pour les voyages commence à redécoller en amont du retour progressif à la vie normale post-COVID à partir du mois prochain, les billets d’avion ne pourront éviter une revalorisation en raison du bond des prix à la pompe de 15 % le mois dernier.