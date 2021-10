La loi anti-harcèlement criminel entre en vigueur demain

Photo : YONHAP News

Une loi luttant contre le harcèlement criminel prendra effet à compter de demain. Il s’agit des comportements qui font craindre pour la sécurité d’une personne, tels que suivre quelqu'un en permanence, l’attendre ou le surveiller dans ses lieux de vie quotidienne, ainsi que lui téléphoner, lui envoyer des objets ou des mails sur Internet.Désormais, lors de la déclaration d’une victime présumée, les policiers se chargeront de la séparer de l’agresseur et avertiront ce dernier du risque de sanction. Si le harcèlement se poursuit, il est considéré comme un crime passible d’un emprisonnement maximal de trois ans ou d’une amende de 30 millions de wons, soit 21 900 euros au maximum. La punition sera alourdie en cas d’utilisation d’une arme.Le plaignant peut également demander une mesure de protection. Dans ce cas, la police peut ordonner au harceleur l’interdiction de le contacter et de s’approcher de lui à moins de 100 m. Les infractions peuvent être réprimandées.En cas de risque de récidive, la police peut placer l’agresseur dans un centre de détention après avoir obtenu l’autorisation du tribunal.Cette année, 6 000 cas de harcèlement criminel a été signalés jusqu’au mois dernier, soit un bond de 70 % sur un an.