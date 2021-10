Tir d’essai d’un MSBS nord-coréen : le Conseil de sécurité de l’Onu se réunit en urgence

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira en urgence cet après-midi, heure de New York. Avec à l’ordre du jour le nouveau tir d’essai de MSBS par la Corée du Nord.Selon les médias étrangers, la réunion se tiendra à la demande du Royaume-Uni et des Etats-Unis. C’est la deuxième fois depuis le début du mois que l’organe sécuritaire est convoqué d’urgence au sujet du dossier balistique nord-coréen. La première conférence a eu lieu début octobre. Elle a alors été consacrée au tir d’un engin hypersonique. Aucune déclaration commune n’a cependant été adoptée en raison d’un désaccord entre les pays membres.Les résultats de cette deuxième assise seront donc scrutés de près, d’autant que le régime de Kim Jong-un a lui-même confirmé avoir testé un missile mer-sol balistique stratégique. Un projectile redouté par la communauté internationale à cause de sa furtivité. Il est difficile de détecter son lancement à l’avance, car il est tiré depuis un sous-marin. Et si cet engin est muni d’armes de destruction massive, il peut changer la donne.La présidence américaine a condamné le nouveau tir nord-coréen, tout en répétant qu’elle reste toujours prête à renouer le dialogue avec Pyongyang.Réunis à Washington, les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais ont eux aussi fait part de leur inquiétude et se sont accordés à insister sur la nécessité d’engager rapidement un dialogue.