Le gouvernement prévoit de diminuer les taxes sur le carburant

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de baisser les taxes sur le carburant afin de faire face à la flambée des prix de l’énergie de façon préventive. C’est ce qu’a affirmé le ministre des Finances ce matin lors d’un audit de la commission parlementaire de l’économie.Selon Hong Nam-ki, cette option est sur la table depuis un certain temps en interne pour éviter de susciter des confusions, et la mesure concrète sera mise en œuvre aux alentours de la semaine prochaine.Le cours du pétrole a dépassé les 80 dollars le baril sur le marché international, et les tarifs de l’essence s’élèvent en Corée du Sud à plus de 1 730 wons le litre en moyenne, soit 1,3 euro.L’exécutif prévoit de diminuer les taxes comme il l’avait fait en 2018, à l’époque d’un taux record de 15 % pendant six mois puis de 7 % durant les quatre mois suivants. Le cours de l’or noir s’était alors envolé à un niveau similaire à celui d’aujourd’hui. Le taux de rabais qui sera appliqué cette fois-ci reste encore en discussion.