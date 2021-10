Moon Jae-in inaugure l’ADEX 2021

Photo : YONHAP News

Le Salon international de l’aéronautique et de la défense de Séoul (ADEX) s’est officiellement ouvert aujourd’hui.Le président de la République a inauguré en personne cette nouvelle édition, pour la première fois en quatre ans. Il est arrivé à l’aéroport militaire de Séoul, en banlieue sud de la capitale, où se tient l’exposition, à bord d’un chasseur F-50 en partance de Suwon, une autre ville de la région métropolitaine. Moon Jae-in est le premier chef de l’Etat sud-coréen à avoir embarqué dans cet avion de chasse de conception nationale.Dans sa prise de parole, le dirigeant a affirmé que la paix était un objectif permanent de la puissante force de défense nationale et que son pays la promouvrait avec le monde entier en se dotant d’une armée intelligente s’appuyant sur la science et les technologies de pointe. Il aurait mentionné exprès le mot « paix » pour laisser la possibilité à Pyongyang de reprendre le dialogue visant à faire avancer le processus de paix dans la péninsule en dépit de son test d’un MSBS hier.L’occupant de la Cheongwadae a ensuite souligné que l’industrie de l’armement était un pivot important pour protéger la vie et le patrimoine de la population et que son administration continuait à la développer après en avoir fait l’un des 100 chantiers prioritaires de l’Etat. Et d’ajouter que le pays du Matin clair est devenu l’an dernier le sixième exportateur mondial d’armement.Le président Moon s’est aussi engagé à renforcer les capacités de base en matière de sécurité nationale et d’aéronautique à la fois, en mettant au point différents types de moteurs d’avion à l’horizon 2030, avec pour ambition de doter le pays d’une capacité équivalente à celle des sept puissances mondiales de l’aéronautique.