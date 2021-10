Photo : YONHAP News

L'épisode de froid qui s'est abattu sur la péninsule coréenne va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine. A Séoul, ce mercredi, la minimale était inférieure de cinq degrés à celle d'hier, pour ne pas dépasser 5°C. La maximale a quant à elle atteint 15°C.Dans le reste du pays, on a enregistré 16°C à Jeonju, dans le sud-ouest, 17°C à Daejeon et à Daegu, et 18°C à Busan et sur l'île de Jeju.