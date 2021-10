Wendy Sherman : les Etats-Unis ont contacté la Corée du Nord sans intermédiaire

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain a directement contacté la Corée du Nord. C’est une annonce faite par sa sous-secrétaire d’Etat.Dans sa prise de parole, mardi, devant la « Korea Society », une organisation privée basée à New York, Wendy Sherman en a fait part en affirmant que son pays « se concentrait sur la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne ». Elle n’a pas pour autant donné de détails sur la date, le lieu ou encore les modalités d’un tel contact.L’administration Biden a finalisé, fin avril, sa politique nord-coréenne et cherche depuis à faire revenir le régime de Kim Jong-un à la table des négociations. Pourtant, celui-ci n’affiche pas encore une réaction positive.Quoi qu’il en soit, l’annonce de la numéro deux de la diplomatie américaine est donc cohérente avec celles déjà faites à plusieurs reprises par son ministère. Celui-ci répétait avoir fait passer au Nord une proposition concrète et attendre sa réponse.Sherman a cependant condamné le tir d’essai, mardi, d’un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) par le pays communiste, en le qualifiant de violation des résolutions onusiennes et de menace pour la sécurité de ses Etats voisins et de la communauté internationale. Et de souligner aussi l’importance de l’alliance notamment avec Séoul, qui est selon elle un pivot pour la paix, la sécurité et la prospérité non seulement en Asie du Nord-est, dans la région indo-pacifique, mais aussi dans le monde entier.