Maison blanche : Washington reste ouvert à un dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a reconfirmé qu’elle restait toujours ouverte à un dialogue sans condition préalable avec la Corée du Nord, en dépit du lancement mardi par celle-ci d’un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS). C’est sa porte-parole qui a fait cette remarque lors d’un échange avec les journalistes à bord d’Air Force One, qui a emmené hier Joe Biden en Pennsylvanie.Selon Jen Psaki, « la position des Etats-Unis reste cohérente, en ce qu’ils continuent d’affirmer être prêts à rouvrir un tel dialogue ».Lors d’un point de presse la veille aussi, la voix de la présidence américaine a une nouvelle fois exhorté le régime communiste à engager un dialogue substantiel et à s’abstenir de toute nouvelle provocation, tout en condamnant son nouveau tir d’essai balistique.Par ailleurs, Biden s’est dit préoccupé par l’information sur le récent test d’un nouveau missile hypersonique chinois. Le successeur démocrate de Donald Trump a donné une telle réponse, lorsqu’il était interrogé hier par les journalistes avant de monter dans l’avion.Précédemment, le quotidien économique britannique « Financial Times » a rapporté que l’empire du Milieu avait lancé, en août, un missile hypersonique à capacité nucléaire.