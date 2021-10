Fitch : l’économie sud-coréenne poursuivra une croissance solide à moyen terme

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait connaître une croissance solide à moyen terme, boostée par les exportations en plein essor, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et des appareils électroniques, et soutenue par une demande domestique en voie de rétablissement.C’est en tout cas ce qu’a avancé, hier, un chercheur chargé de la notation chez Fitch Ratings au cours d’un colloque en ligne organisé conjointement par le Korean Center for International Finance (KCIF) et Korea Ratings.Cependant, Jeremy Jukes a désigné le déficit public accru pendant la crise sanitaire du COVID-19 et le vieillissement démographique comme des facteurs de risque à plus long terme. Dans la foulée, il a préconisé de retrouver l’équilibre financier en suivant le plan de gestion des finances de l’Etat, récemment déposé à l’Assemblée nationale.Dans ce texte, l’exécutif fait état de son objectif de maintenir la part de la dette publique et le déficit des finances publiques par rapport au PIB respectivement sous la barre des 60 % et de -3 % d’ici 2025.