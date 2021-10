Noh Kyu-duk : Séoul et Washington continuent leurs concertations sur la fin officielle de la guerre de Corée

Photo : KBS News

De retour hier à Séoul après une série d’entretiens bilatéraux ou à trois avec ses homologues américain et japonais à Washington, le négociateur nucléaire sud-coréen a été interrogé par les journalistes à l’aéroport.Sur la fin officielle de la guerre de Corée, proposée par le président Moon Jae-in, Noh Kyu-duk a annoncé que les concertations sur le sujet se poursuivaient de manière sérieuse, et qu’il les avait lui-même menées avec le négociateur américain Sung Kim, après celles entre les ministres des Affaires étrangères comme entre les conseillers présidentiels à la sécurité nationale des deux pays.Le haut diplomate sud-coréen a également fait savoir que lui, Sung Kim et leur homologue japonais Takehiro Funakoshi avaient unanimement fait part de leur inquiétude à l’égard du lancement mardi d’un nouveau MSBS nord-coréen, et affiché aussi leur convergence sur la nécessité de renouer rapidement le dialogue avec Pyongyang.Questionné sur la possibilité pour le régime de Kim Jong-un d’accepter la proposition de clore officiellement le conflit de 1950-1953, Noh s’est borné à dire qu’il suivait de près les discours ou les communiqués publiés par le Nord sur ce sujet.Les émissaires sud-coréen et américain se retrouveront à Séoul ce week-end pour continuer leurs discussions. Sung Kim y est attendu vendredi.