Le taux d’auto-suffisance en riz de la Corée du Sud à son plus bas en 2020

Photo : YONHAP News

Le taux d’auto-suffisance en riz a reculé de 101 % en 2015 à 92,8 % en 2020, alors que le taux d’auto-approvisionnement alimentaire n’était que de 45,8 % l'an dernier. Ce dernier chute jusqu’à 10,2 % lorsqu’on en exclut le riz.Cette information provient d’un document déposé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’audit parlementaire, dévoilé hier par le député du Minjoo, Seo Sam-seok.Par ailleurs, l’Institut national des statistiques (Kostat) avait prévu, le 8 octobre dernier, une augmentation de 9,2 % de la production de riz cette année, soit 3,51 million de tonnes de plus que l’an dernier, ce qui risquerait d’inciter les agriculteurs à en cultiver moins l’an prochain.Face à ce constat, l’élu du parti au pouvoir a appelé le gouvernement à élaborer d’urgence des mesures permettant à la fois de stabiliser le prix du riz et d’augmenter l’auto-suffisance alimentaire, entre autres, en continuant d’acheter cette céréale de base.En effet, le stock de riz actuellement géré par l’exécutif est neuf fois moins important qu’en 2017, où il avait atteint un pic, soit 150 000 tonnes contre 1,39 million de tonnes à l'époque.