Photo : YONHAP News

Ce matin, trois des membres d’équipage d’un bateau de pêche sud-coréen qui a chaviré, mardi vers 23h, près des îlots Dokdo, en mer de l’Est, ont été retrouvés.Les premiers secourus, deux Chinois, ont été repérés vers 7h20 par un chalutier civil alors qu’ils dérivaient sur une bouée. Quant au dernier, de même nationalité, il a été retrouvé inconscient dix minutes plus tard dans la timonerie.Au total neuf marins - trois sud-coréens, quatre chinois et deux indonésiens - se trouvaient à bord de ce bateau de 72 tonnes. D’après les rescapés, sept ont réussi à s’échapper au moment de l’accident et deux autres dont le capitaine étaient toujours dans le navire.Les opérations de recherche se poursuivent.