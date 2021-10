76e Journée de la Police : Moon Jae-in salue la baisse des crimes ces quatre dernières années

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la 76e Journée de la Police, ce jeudi, le président de la République a exprimé sa gratitude à l’égard des policiers dans un message publié sur les réseaux sociaux.Moon Jae-in s’est félicité du dévouement des agents de police qui a contribué à une baisse considérable du nombre de crimes et délits ces quatre dernières années, à savoir de 14,2 % des faits de délinquance et de 12,8 % des crimes violents (meurtres, viols, vols, cambriolages et agressions). Dans la foulée, il les a appelés à renforcer encore davantage leur capacité pour mieux protéger notamment les personnes vulnérables face aux violences domestiques et au harcèlement, notamment les femmes et les enfants, et à lutter contre de nouvelles formes de crime dans le cyberespace.En saluant la création d'un système de police autonome cette année, le chef de l’Etat a tenu à préciser que les fonctions de la police sont divisées en trois : la police nationale, la police d’enquête et la police autonome réservée aux collectivités locales. D'après Moon, la répartition de la vocation aura pour effet de relever d’un cran l’efficacité et l’expertise de chaque entité.Par ailleurs, le locataire de la Cheongwadae s’est engagé à améliorer les conditions de travail de la force de police, réformer la hiérarchie de la police de manière plus rationnelle et augmenter le budget pour la mise en place d’un organe chargé de la sécurité scientifique.