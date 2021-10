COVID-19 : une audience publique pour le retour à la vie normale prévue la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

En 24 heures, un total de 1 441 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été recensées, soit près de 500 de moins que la semaine dernière. Et c’est la première fois depuis 14 semaines que ce chiffre est repassé sous la barre des 1 500 pour un mercredi.A Séoul, le nombre cumulé des patients liés à un cluster dans un bâtiment du marché de Dongdaemun s’élève désormais à 120, avec 35 nouveaux cas testés positifs. 14 individus ont par ailleurs été contaminés dans un centre municipal pour enfants de l’arrondissement de Guro, depuis l’identification d’un employé infecté par le virus dimanche dernier.Côté vaccination, 67,4 % de la population ont achevé le schéma vaccinal. Et pour les 18 ans et plus, ce chiffre frôle les 80 %. L’objectif fixé par le gouvernement, à savoir vacciner 70 % de la population d’ici fin octobre, devrait être atteint au plus tôt ce week-end ou en début de semaine prochaine.Les autorités sanitaires, qui procèdent actuellement à une vaccination supplémentaire pour les personnes âgées à haut risque, envisagent de dévoiler, la semaine prochaine, le plan d’injection additionnel pour les vaccinés au Janssen.Le comité de soutien au retour à la vie normale, composé d’experts publics et privés, est en train de discuter des moyens d’assouplissement progressif en se basant sur l’évolution du taux d’accomplissement de la vaccination et sur la marge de manœuvre médicale. Il envisage d’élaborer l’ébauche d’une feuille de route lors d’une séance plénière et d’un débat entre les experts prévus demain.Et à l’occasion de l’audience publique programmée lundi prochain, au cours de laquelle seront rendus publics des éléments clés du plan d’assouplissement dans le domaine médical et préventif, l’exécutif envisage de recueillir les avis de citoyens, d’experts et d’associations concernées avant d’en publier le résultat dans le courant de la semaine prochaine.