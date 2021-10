Photo : YONHAP News

L'écart entre minimales et maximales a dépassé les dix degrés, ce jeudi, avec une matinée qui semblait annoncer l'arrivée de l'hiver et une après-midi qui nous a ramené en automne.Le thermomètre indiquait 5°C ce matin, à Séoul, et 15°C au plus fort de la journée. Les températures étaient semblables dans le reste du pays, avec 14°C à Busan, 16°C à Daegu et 17°C à Gwangju.