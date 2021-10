Le KSLV-2 est lancé !

Photo : YONHAP News

3, 2, 1... La Corée du Sud vient de lancer la première fusée spatiale développée avec sa propre technologie. Le tir du Korea Space Launch Vehicle-2 (KSLV-2), aussi appelé Nuri, a eu lieu à 17h depuis le centre spatial de Naro à Goheung, une ville située à 473 km au sud de Séoul.17h, c’est une heure plus tard par rapport à ce qui était prévu initialement. Le premier vice-ministre des Sciences et des TIC, Yong Hong-taek, a déclaré lors d'une conférence de presse que les ingénieurs avaient souhaité avoir plus de temps pour vérifier les soupapes à l'intérieur du véhicule lanceur.Le succès ou l'échec du lancement sera connu environ une demi-heure après le décollage. Si cette opération est couronnée de succès, le pays du Matin clair deviendra le septième Etat au monde doté de capacités autonomes pour lancer un satellite depuis son propre sol.