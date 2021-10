Moon Jae-in : le lancement de Nuri marque un grand accomplissement pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

3,2,1... La Corée du Sud a lancé avec succès, aujourd’hui, la première fusée spatiale de sa propre conception, baptisée Nuri (KSLV-2). Son tir a eu lieu à 17h depuis le centre spatial de Naro à Goheung, une ville située à 473 km au sud de Séoul.127 secondes après son décollage, le premier étage s’est séparé du lanceur à une altitude de 59 km. Deux minutes plus tard, le carnage protégeant le satellite factice de 1,5 tonne a été délesté. Au même moment, l’arrêt du moteur du deuxième étage ainsi que l’allumage du troisième étage ont été constatés. A 17h06, Nuri a dépassé une altitude de 500 km, avant d’atteindre 600 km deux minutes plus tard. A 17h12, le moteur du troisième étage s’est arrêté et le satellite s’est séparé normalement de la fusée à 17h15.Le président de la République a qualifié le tir du premier lanceur spatial de fabrication sud-coréenne de réalisation importante pour le programme spatial naissant de la nation, bien qu'il n'ait pas atteint son objectif ultime. S'adressant à la nation depuis le centre spatial de Naro peu après le lancement, Moon Jae-in a annoncé que l’Institut de recherche aérospatiale de Corée (Kari) n'avait pas été en mesure de placer le satellite factice en orbite. Toutefois, le vol du lanceur, qui a atteint une altitude de plus de 700 km après un décollage réussi, est selon lui une réalisation formidable qui rapproche la Corée du Sud de ses rêves d'exploration spatiale.Le chef de l'Etat s'est également montré confiant quant au succès sans faute de la prochaine tentative prévue en mai 2022. En promettant un soutien supplémentaire au développement d’un moteur de fusée à combustible solide de conception locale d'ici 2024, il a également formulé le projet ambitieux d’envoyer un orbiteur lunaire dans l'espace l'an prochain et de réaliser le rêve du pays d'atterrir sur la lune d'ici 2030.De son côté, le Kari a fait savoir qu'il analysait soigneusement les données de vol et les informations pertinentes pour trouver la cause de la défaillance.Le pays du Matin clair a jusqu'à présent investi près de 2 000 milliards de wons, soit 1,5 milliard d’euros, dans le développement d’un lanceur spatial « made in Korea ».